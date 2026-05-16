Sonic 4 Metal Sonic riprese finite
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Sonic the Hedgehog 4, riprese terminate: Jeff Fowler mostra Metal Sonic e promette il miglior capitolo di sempre

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

Il riccio blu più veloce del mondo ha appena tagliato un altro traguardo fondamentale.

Come riportato da Deadline, la produzione di Sonic the Hedgehog 4 (o nome in Italia come Sonic 4) è ufficialmente conclusa. Ad annunciarlo è stato il regista Jeff Fowler, timoniere dell’intero franchise Paramount/Sega, che ha celebrato il “wrap” sui social condividendo una foto dal set che ha mandato in visibilio i fan: uno scatto che lo ritrae accanto al doppione robotico dell’eroe, il celeberrimo Metal Sonic.

“Abbiamo girato il miglior film di Sonic di sempre e non vediamo l’ora di condividerlo”, ha scritto Fowler.

Il franchise, che ha ormai ampiamente superato il miliardo di dollari di incassi globali, si prepara a tornare nelle sale il 19 marzo 2027. Questo quarto capitolo vedrà una grandissima novità nel cast vocale originale: Kristen Bell presterà la voce all’iconica Amy Rose, unendosi al veterano Ben Schwartz (Sonic). Confermati i ritorni dei volti storici della saga, tra cui Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter, sotto la guida produttiva di Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara.

Il fenomeno Sonic e la nuova era dei live-action

Il successo di questa saga non è affatto casuale, ma rappresenta il culmine di un trend industriale che abbiamo analizzato approfonditamente nel nostro speciale sull’evoluzione dei videogames al cinema. Se un tempo i progetti legati al mondo del gaming faticavano a trovare una propria identità sul grande schermo, oggi pellicole come Sonic dimostrano come il rispetto del materiale originale unito a un forte intrattenimento per famiglie possa scardinare il botteghino.

Il precedente Sonic 3 ha debuttato al primo posto in oltre 30 mercati mondiali, Italia compresa, diventando il film più redditizio della serie con oltre 490 milioni di dollari incassati e generando un mercato home video da record.

Vedi anche: Per non perdere nessuna novità sui prossimi adattamenti sul grande e piccolo schermo, consulta la nostra sezione Film e Serie TV da Videogames.

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