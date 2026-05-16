Il riccio blu più veloce del mondo ha appena tagliato un altro traguardo fondamentale.

Come riportato da Deadline, la produzione di Sonic the Hedgehog 4 (o nome in Italia come Sonic 4) è ufficialmente conclusa. Ad annunciarlo è stato il regista Jeff Fowler, timoniere dell’intero franchise Paramount/Sega, che ha celebrato il “wrap” sui social condividendo una foto dal set che ha mandato in visibilio i fan: uno scatto che lo ritrae accanto al doppione robotico dell’eroe, il celeberrimo Metal Sonic.

“Abbiamo girato il miglior film di Sonic di sempre e non vediamo l’ora di condividerlo”, ha scritto Fowler.

Il franchise, che ha ormai ampiamente superato il miliardo di dollari di incassi globali, si prepara a tornare nelle sale il 19 marzo 2027. Questo quarto capitolo vedrà una grandissima novità nel cast vocale originale: Kristen Bell presterà la voce all’iconica Amy Rose, unendosi al veterano Ben Schwartz (Sonic). Confermati i ritorni dei volti storici della saga, tra cui Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter, sotto la guida produttiva di Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara.

And that's a wrap on #SonicMovie4 !!!



On behalf of this amazing cast/crew, we have filmed the BEST Sonic Movie yet and can't wait to share 💙🩷 pic.twitter.com/L07xTZoO7N — Jeff Fowler (@fowltown) May 15, 2026

Il fenomeno Sonic e la nuova era dei live-action

Il successo di questa saga non è affatto casuale, ma rappresenta il culmine di un trend industriale che abbiamo analizzato approfonditamente nel nostro speciale sull’evoluzione dei videogames al cinema. Se un tempo i progetti legati al mondo del gaming faticavano a trovare una propria identità sul grande schermo, oggi pellicole come Sonic dimostrano come il rispetto del materiale originale unito a un forte intrattenimento per famiglie possa scardinare il botteghino.

Il precedente Sonic 3 ha debuttato al primo posto in oltre 30 mercati mondiali, Italia compresa, diventando il film più redditizio della serie con oltre 490 milioni di dollari incassati e generando un mercato home video da record.

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