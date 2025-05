Sonic 3 | Il film sprinta anche su Paramount+

La piattaforma di streaming Paramount+ si appresta ad accogliere sul proprio catalogo il film evento Sonic 3.

Dopo aver realizzato il secondo incasso più alto di sempre al box office per un film ispirato al mondo dei videogames, Sonic 3 sarà su Paramount+ a partire dal 1° luglio 2025. L’annuncio attraverso un comunicato stampa da poco rilasciato.

Sonic 3 | Il Comunicato Paramount+

Paramount+ ha annunciato che SONIC 3 – IL FILM, il terzo capitolo cinematografico del celebre universo narrativo ispirato al leggendario franchise SEGA, sarà disponibile in streaming a partire dal 1° luglio su Paramount+. In attesa dell’arrivo di SONIC 3 – IL FILM, i fan potranno rivivere l’avventura della saga su Paramount+ grazie a SONIC 2 – IL FILM e all’amatissima serie originale KNUCKLES.

SONIC 3 – IL FILM riprende la saga dopo gli eventi della serie KNUCKLES (la nostra recensione della serie), seguendo Sonic, Knuckles e Tails in un’avventura epica contro una nuova, potentissima minaccia: Shadow, un riccio misterioso con abilità mai viste prima. Per salvare il loro pianeta, i nostri eroi dovranno stringere un’alleanza inaspettata.

Al suo debutto in sala, il film ha conquistato il primo posto al box-office in Nord America, diventando il maggior successo della saga e il secondo adattamento da videogioco di maggior incasso di sempre. Dopo l’uscita, la visione combinata dei primi due capitoli è cresciuta del 185%, confermando l’entusiasmo del pubblico. Paramount Pictures ha inoltre annunciato che SONIC 4 arriverà al cinema nel 2027.

Sonic 3 | La Nostra Recensione

Prodotto da Paramount Pictures in collaborazione con SEGA SAMMY Group, il film è una produzione Original Film, MARZA ANIMATION PLANET e Blur Studio. La sceneggiatura è firmata da Pat Casey, Josh Miller e John Whittington.

Il film è vietato ai minori di anni 10 non accompagnati, con classificazione PG per scene d’azione, umorismo irriverente, linguaggio oltre ad alcuni elementi tematici.

