Solar Opposites, recensione prima stagione della serie per adulti su Star

Vi proponiano la recensione della prima stagione di Solar Opposites, uno show animato creato da Justin Roiland (co-creatore di Rick e Morty) e Mike McMahan, prodotta da Hulu.

La trama racconta le avventure di quattro alieni che, in fuga dal proprio pianeta in procinto di esplodere, si schiantano sulla Terra, su una casa in vendita di un sobborgo americano. Appena giunti sulla Terra, i vari personaggi si dividono tra chi pensa che il nuovo mondo sia terribile e chi invece meraviglioso: nel particolare Korvo e Yumyulack evidenziano problematiche quali l’inquinamento, il consumismo e le fragilità dell’uomo, mentre Terry e Jesse vanno d’accordo con gli umani, apprezzando tra l’altro la televisione e il cibo spazzatura. La famiglia aliena nel contempo cerca di proteggere Pupa, un super computer vivente che porta con sè un futuro alquanto oscuro, mentre una serie di umani rimpiccioliti e intrappolati in una bacheca da Terry e Jesse portano avanti una lotta per il potere.

Sin dal primo episodio, Solar Opposites dimostra di volersi insediare nel panorama degli show animati di genere, e lo fa seguendo la scia dei successi ottenuti negli anni da I Simpson, I Griffin ed altri. Ed è così che Solar Opposites fa dell’irriverenza e della sua estrema schiettezza nei dialoghi e nelle immagini il proprio cavallo di battaglia. Nonostante un buon equilibrio tra humor, violenza e comicità, però, quel che viene messe in risalto in più occasioni è il target di pubblico alla quali la serie si rivolge: decisamente non è un programma adatto ai bambini. Narrativamente, seppur ogni episodio risulti essere autoconclusivo, Solar Opposites dimostra di saper concatenare ogni episodio all’altro tastando spesso su temi caldi e collegati alla società moderna quali razzismo, bullismo e discriminazione. I disegni e lo stile d’animazione sono originali, mentre i colori scelti hanno il potere di catalizzare l’attenzione del pubblico risultando questi accattivanti, rilassanti e onirici.

Solar Opposites in conclusione è un esperimento d’animazione ben riuscito, e non c’è da meravigliarsi se in dirittura d’arrivo ci sono già altre due stagioni. La prima stagione, composta da 8 episodi, è disponibile su Disney+, all’interno del nuovo canale tematico Star.