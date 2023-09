Sognielettrici: la locandina del festival dell’immaginario fantastico e di fantascienza 2023

Dopo il successo della prima edizione, torna Sognielettrici, festival dell’immaginario fantastico e di fantascienza che si terrà da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2023 all’Università IULM di Milano con ingresso gratuito.

Al grido di “Riprendiamoci il futuro!”, Sognielettrici è un appuntamento culturale di ricerca sul concetto di immaginazione che parte dal cinema, con proiezioni di film e cortometraggi di genere sci-fi, fantasy e sovrannaturale, per abbracciare letteratura, fumetti, videogiochi, televisione e aprirsi a contaminazioni con nuovi media, filosofia, scienza, tecnologia e intelligenza artificiale, attraverso proiezioni, incontri, tavole rotonde, ospiti, il convegno accademico internazionale The (Post)Human Condition in Time of Crisis The Interplay between Artficial Intelligence, Otherness and Environmentalism, tutto a ingresso gratuito.

La seconda edizione di Sognielettrici manterrà la stessa formula con due sezioni competitive dedicate a lungometraggi e cortometraggi internazionali in anteprima, presentati in lingua originale con sottotitoli italiani, una retrospettiva tematica, incontri e ospiti. Inoltre, si arricchirà di una sezione dedicata alla produzione audiovisiva realizzata con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è quello di indagare le possibilità artistiche dell’AI e aprire un dibattito sugli usi futuri di questo (fanta)scientifico strumento.

Per questo motivo la locandina ufficiale di Sognielettrici 2023 è stata realizzata con una tecnica mista che unisce l’illustrazione a mano dell’artista Emiliana Pinna e lo speculare output di Midjourney, un modello di intelligenza artificiale generativa che consente di creare immagini a partire da una descrizione testuale. Un Rischio – come recita la Word of the Year 2023 dell’Università IULM – che sottolinea come solo dalla comprensione del presente sia possibile immaginare nuovi possibili futuri.

Per scoprire di più sul progetto, il team Sognielettrici dà appuntamento sul suo neonato canale Twitch Sognielettrici (www.twitch.tv/sognielettrici) giovedì 21 settembre alle 21 per presentare la locandina e discutere le implicazioni, i rischi, e le possibilità dell’AI in un approfondimento moderato dalle studentesse e dagli studenti del corso di Laurea magistrale in Cinema, Televisione e New Media della IULM con il direttore artistico di Sognielettrici Stefano Locati, l’illustratrice Emiliana Pinna, la fumettista Silvia Califano e i dottorandi in Visual and Media Studies Pietro Lafiandra e Riccardo Retez.

Sarà anche l’occasione per annunciare il tema della retrospettiva, gli ospiti e le prime sorprese della seconda edizione di Sognielettrici.