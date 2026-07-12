Il grande cinema del fantastico e della speculative fiction si appresta a riconquistare gli spazi culturali del capoluogo lombardo. È stato ufficialmente annunciato il ritorno di Sognielettrici – Festival dell’immaginario fantastico e di fantascienza, che per la sua attesa quinta edizione si terrà da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026.

La manifestazione, promossa dall’Università IULM sotto la direzione artistica di Stefano Locati, si svolgerà presso lo IULM Open Space di Milano con una formula interamente a ingresso gratuito. Al grido del claim ufficiale “Riprendiamoci il futuro!”, la kermesse si propone come un appuntamento di ricerca culturale che parte dalle anteprime cinematografiche per aprirsi a contaminazioni con la letteratura, i fumetti, i videogiochi, la scienza e la filosofia. Fino al 6 settembre, inoltre, rimarrà aperto il bando ufficiale sulla piattaforma FilmFreeway per selezionare i migliori lungo e cortometraggi indipendenti realizzati nell’ultimo anno da inserire in cartellone.

Sognielettrici 2026: programma, tra i Premi Ciciarampa e il focus sul New Weird

Le attività della quinta edizione si svilupperanno come di consueto lungo tre direttrici fondamentali: le proiezioni, gli incontri con gli ospiti e un importante convegno accademico. La sezione cinematografica presenterà un concorso internazionale suddiviso tra lungometraggi e cortometraggi inediti in Italia, che verranno valutati da due giurie dedicate incaricate di assegnare i prestigiosi Premi Ciciarampa. Per quanto riguarda gli approfondimenti culturali, quest’anno il festival ha scelto di focalizzarsi interamente sul concetto di weird. Il Dipartimento di Studi Umanistici dello IULM curerà infatti una giornata di studio internazionale dedicata proprio alla corrente del New Weird, analizzandone l’iconografia e le caratteristiche stilistiche tra le produzioni di stampo inglese, italiano e tedesco.

Il legame con il mondo della non-fiction e dell’illustrazione sarà celebrato anche attraverso la locandina ufficiale della rassegna, che per l’edizione 2026 sarà firmata dalla celebre fumettista Silvia Califano (nota per i suoi lavori su Dylan Dog, Dampyr e Star Trek). Gli incontri in programma vedranno la partecipazione di grandi personalità della cultura pop, proseguendo una tradizione che negli anni passati ha ospitato scrittori del calibro di Bruce Sterling e Licia Troisi.

Tutte le proiezioni della kermesse saranno proposte in lingua originale con sottotitoli in italiano per preservare lo spirito internazionale delle opere.