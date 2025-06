La stella hollywoodiana Matt Dillon sarà tra gli ospiti dell’edizione 2025 di Social World Film Festival.

La lunga lista di ospiti internazionali e nazionali presenti a Vico Equense (NA) dal 22 al 29 giugno 2025 continua a crescere. Nella giornata odierna, infatti, la direzione di Social World Film Festival ha annunciato Matt Dillon come ospite in veste di padrino d’eccezione dell’edizione numero 15.

Protagonista di una carriera costellata di successi tra cui “I ragazzi della 56ª strada”, “Crash” e “Asteroid City”, sarà in Penisola Sorrentina il 27 giugno, dove incontrerà il pubblico in Arena Fellini al Chiostro delle SS Trinità e Paradiso per ricevere il premio alla carriera prima della proiezione speciale del film cult “Tutti pazzi per Mary”, che lo vede al fianco di Cameron Diaz in una delle commedie più amate degli anni ’90.

Un film che analizzato oggi, alla luce dell’evoluzione culturale degli ultimi 25 anni, evidenzia numerosi risvolti sociali come l’oggettivazione della donna, la romanticizzazione dei comportamenti tossici degli uomini e la capacità di affrontare la disabilità con umorismo.

«Siamo onorati di accogliere un artista dal talento poliedrico, attore raffinato e uomo dall’animo sensibile, impegnato anche nella pittura. La sua presenza è un regalo per il nostro pubblico e conferma la vocazione internazionale del Social World Film Festival, sempre più punto di riferimento per il cinema sociale e d’autore»,ha dichiarato il regista Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore del festival.

Matt Dillon si unisce ad una serie di grandi ospiti nazionali ed internazionali di grande impatto, tra cui Giancarlo Esposito, Abel Ferrara e Sergio Rubini. Per maggiori informazioni vi consigliamo il nostro approfondimento su ospiti e programma di Social World Film Festival.

Il Social World Film Festival è organizzato dalla Città di Vico Equense e sostenuto negli anni dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania.