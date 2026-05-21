Vico Equense si prepara a ospitare la 16° edizione del Social World Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo che si terrà dal 5 al 12 luglio 2026. L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata a Claudia Cardinale, storica attrice e già presidente onorario della rassegna campana.

Il tema portante del 2026 è l’“Abbraccio”, concetto visibile anche nella locandina ufficiale che ritrae la Cardinale insieme a Fabio Testi nel film I guappi (1974) di Pasquale Squitieri. Il cartellone prevede una retrospettiva curata da Rai Teche e una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. La selezione ufficiale vanta 142 opere provenienti da 42 Paesi, suddivise in nove sezioni competitive, presentate ufficialmente all’Italian Pavilion del Festival di Cannes.

Durante la presentazione a Cannes, l’Osservatorio sul Cinema Sociale ha assegnato due riconoscimenti speciali: al produttore Fabrizio Scippa (The Code Srl) e alla regista Anna Antonelli, al debutto con l’opera Spyne. Il festival proporrà masterclass, workshop di regia e scrittura, pitching formativi, sessioni di realtà virtuale 3D a 360 gradi e un mercato dedicato al cinema indipendente e ai registi under 35.

Il progetto Giovani Visionari e il sostegno istituzionale del MiC

Tutti gli eventi in programma saranno a ingresso gratuito. I giovani professionisti e gli appassionati possono iscriversi entro il 26 giugno sul sito ufficiale del festival per partecipare alle attività del progetto “Giovani Visionari”, sostenuto dal Ministero della Cultura (MiC) e da SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Le iniziative della kermesse hanno già coinvolto oltre 10mila studenti del Sud Italia attraverso il progetto didattico “School Hub”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. La presentazione istituzionale dettagliata del programma complessivo si terrà il prossimo 5 giugno alle ore 11:00 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma.

Per ulteriori informazioni sul Social World Film Festival vi rimandiamo al sito ufficiale.