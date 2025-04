Sony Pictures ha svelato quest’oggi la versione italiana del primo trailer di So Cosa Hai Fatto, il reboot della celebre saga horror.

Dopo il lancio ufficiale della versione originale avvenuto lo scorso 22 aprile, l’atteso reboot di So Cosa Hai Fatto (I Know What You Did Last Summer in originale) si mostra anche al pubblico italiano con il trailer italiano. Il reboot della famosa saga horror troverà luce nelle sale italiane a partire dal 16 luglio 2025, nell’attesa, con il trailer, Sony ha anche diffuso la trama ufficiale:

“Dopo aver causato inavvertitamente un incidente d’auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto la scorsa estate ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del leggendario “Massacro di Southport” del 1997 per chiedere aiuto.”

So Cosa Hai Fatto | Cast e Regia

So Cosa Hai Fatto prende ispirazione dal romanzo omonimo di Lois Duncan, ed è diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il cast, oltre ai già citati Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze jr, presenta i volti di Madelyn Cline, Billy Campbell, Jonah Hauer King, Chase Sui Wonders. L’uscita al cinema del film è stata fissata al 18 luglio 2025. In Italia dal 16 luglio.

So Cosa Hai Fatto | Trailer Italiano