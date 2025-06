Sony Pictures ha svelato il nuovo trailer di So Cosa Hai Fatto, il reboot/sequel del successo horror del 1997.

In arrivo nelle sale italiane a partire dal 16 luglio 2025, il film horror si è mostrato quest’oggi attraverso un nuovo trailer ricco di sequenze inedite, riferimenti al passato ed una presenza più accentuata di Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze jr, celebri protagonisti del film cult del 1997.

So Cosa Hai Fatto | Cosa Sappiamo del Film

So Cosa Hai Fatto prende ispirazione dal romanzo omonimo di Lois Duncan, ed è diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il cast, oltre ai già citati Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze jr, presenta i volti di Madelyn Cline, Billy Campbell, Jonah Hauer King, Chase Sui Wonders. L’uscita al cinema del film è stata fissata al 18 luglio 2025. In Italia dal 16 luglio.

La Trama di So Cosa Hai Fatto recita: “Dopo aver causato inavvertitamente un incidente d’auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto la scorsa estate ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del leggendario “Massacro di Southport” del 1997 per chiedere aiuto.”