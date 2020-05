La Snyder Cut di Justice League verrà trasmessa su HBO Max nel 2021

Dopo due anni di richieste incessanti, hashtag seguitissimi sui social e dichiarazioni autorevoli, la Snyder Cut di Justice League sta per prendere finalmente vita, e lo farà grazie a HBO Max.

L'annuncio a sorpresa è stato dato direttamente dal regista Zack Snyder, l'occasione è arrivata attraverso il live-commentary di L'uomo d'Acciaio di questa sera. Il regista, con l'ausilio dell'ospito a sorpresa, ovvero Henry Cavill, ha deciso di assecondare i fan ed annunciare il rilascio della Snyder Cut nel corso del 2021.

Durante la diretta, Snyder ci ha tenuto a ringraziare i fan, gli addetti ai lavori, la Warner Bros e tutti coloro che hanno alimentato il cosiddetto movimento noto con l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut.

Appena qualche ora dopo l'annuncio di Snyder è stato però il The Hollywood Reporter ha dare molte più informazioni sul progetto.

In primis, la Warner Bros ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra tra i 20 ed i 30 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi.

La durata complessiva della Snyder Cut dovrebbe essere quasi 4 ore.

Il taglio che avrà il tanto sospirato Justice League di Snyder potrebbe anche essere episodico, con le quattro ore divise per sei mini-episodi.

Il lancio è atteso per il 2021, e per il momento solo in esclusiva per la nuova piattaforma di streaming HBO Max.

Come noto, inizialmente Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato... a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente ottenere il tanto agoniato premio. Non resta che attendere il 2021.

Snyder ha inoltre mostrato in diretta un poster ufficiale relativo alla sua Snyder Cut. Lo potete vedere qui di seguito.

IL POSTER