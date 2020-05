Nello Snyder Cut di Justice League nessuna ripresa aggiuntiva, il trailer è la priorità

Come oramai noto da giorni, la Snyder Cut di Justice League è realtà, proprio per questo è giusto conoscere maggiori dettagli a riguardo.

Tornato a commentare il suo celebre progetto sui social, il regista Zack Snyder ha chiarito alcuni punti poco chiari. Prima di tutto ha voluto rivelare che la priorità al momento è il lancio del primo trailer. E' improbabile che il trailer sia pronto in tempi brevi, ma secondo alcuni l'estate può essere presa come punto di riferimento, magari durante la versione online del San Diego Comic Con.

Grazie a The Wrap, invece, sembra chiaro che HBO Max non avrebbe permesso a Snyder per girare nuove sequenze con il cast, pertanto tutto il budget extra dovrebbe essere rivolto a post-produzione, effetti, colonna sonora e doppiaggio aggiuntivo.

La fonte ha aggiunto, inoltre, che lo Snyder Cut NON RAPPRESENTERA'' tutta la storia che il regista avrebbe voluto raccontare sulla Justice League, ma che in definitiva sarà la sua visione chiara e reale.

Come chiusura del cerchio per questo primo aggiornamento, è oramai certo che la presenza dell'attore Harry J. Lennix in L'uomo d'acciaio e Batman v Superman è un chiaro riferimento a Martian Manhunter. Ovvio che tale riferimento potrà essere confermato a più riprese nella Snyder Cut in arrivo.

SNYDER CUT JUSTICE LEAGUE

Inizialmente Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato... a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente ottenere il tanto agoniato premio. Non resta che attendere il 2021.

La Warner Bros ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra tra i 20 ed i 30 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi.

ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra tra i 20 ed i 30 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi. La durata complessiva della Snyder Cut dovrebbe essere quasi 4 ore.

dovrebbe essere quasi 4 ore. Il taglio che avrà il tanto sospirato Justice League di Snyder potrebbe anche essere episodico, con le quattro ore divise per sei mini-episodi.

di potrebbe anche essere episodico, con le quattro ore divise per sei mini-episodi. Il lancio è atteso per il 2021, e per il momento solo in esclusiva per la nuova piattaforma di streaming HBO Max .

. Il trailer è la priorità, e potrebbe arrivare nella prossima estate.