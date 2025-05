Apple TV+ ha presentato il trailer ufficiale di Smoke: Tracce di Fuoco, la nuova serie crime con protagonista Taron Egerton.

La serie esordirà sul catalogo della piattaforma digitale di casa Apple a partire dal 27 giugno 2025 con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino all’8 agosto. Smoke arriva sulla piattaforma ispirandosi a fatti realmente accaduti: Taron Egerton presta il volto ad un enigmatico investigatore alle prese con una serie di incendi dolosi.

Smoke: Tracce di Fuoco | Cosa Sappiamo della Serie

Ispirata a fatti realmente accaduti, “Smoke – Tracce di fuoco” segue le vicende di un enigmatico investigatore di incendi dolosi che si allea a malincuore con un tormentato detective della polizia per fermare due pericolosi piromani seriali. La loro corsa contro il tempo accende un gioco contorto di segreti e sospetti.



Nel cast della serie, con Taron Egerton, figurano anche Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, la candidata all’Emmy Anna Chlumsky, Adina Porter, il candidato all’Oscar® e all’Emmy Greg Kinnear e il vincitore dell’Emmy John Leguizamo. Thom Yorke ha scritto e interpretato il brano principale “Smoke”, disponibile su Apple Music e su tutte le piattaforme di streaming.



Realizzata dagli Apple Studios, “Smoke – Tracce di fuoco” è stata creata da Lehane, che ne è anche sceneggiatore e produttore esecutivo. Egerton è produttore esecutivo insieme a Richard Plepler per conto di EDEN Productions e Bradley Thomas e Dan Friedkin per Imperative Entertainment, oltre a Kari Skogland, Joe Chappelle e Jane Bartelme.

La serie fittizia è ispirata all’acclamato podcast “Firebug” di truth.media, condotto dal premio Oscar® e Emmy Kary Antholis, che produce esecutivamente per Crime Story Media, LLC. Marc Smerling, vincitore di un Emmy Award, è produttore esecutivo per Truth Podcasting Corp. Tra i registi della serie figurano Skogland, Chappelle e Jim McKay.

