Smile 2: rilasciato il nuovo terrificante trailer

Come da promessa, Paramount Pictures ha diffuso in queste ore il nuovo terrificante trailer di Smile 2, sequel dell’horror di Parker Finn.

Il film segue gli eventi del primo fortunato capitolo, portando la terrificante maledizione su un altro livello. Il rilascio nelle sale italiane di Smile 2 è stato fissato per il 17 ottobre 2024.

Smile 2 e le note di produzione

Smile 2 è stato scritto e diretto da Parker Finn, nel cast oltre a Naomi Scott spiccano i nomi di Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula e Ray Nicholson. Qui di seguito la trama ufficiale:

“Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi.”

Smile 2 approderà nelle sale italiane da Halloween 2024 sotto il marchio Eagle Pictures.

Correlati