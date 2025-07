Slow Horses | La serie Apple TV+ avrà una settima stagione

La serie di successo Slow Horses ha ottenuto il rinnovo da Apple TV+ per una settima stagione.

Tra le serie televisive più apprezzate da pubblico e critica degli ultimi anni, Slow Horses ha ottenuto il via libera per una settima ondata episodica, con una quinta stagione è attesa per settembre 2025, ed una sesta solo annunciata qualche tempo fa. Presumibilmente la release su Apple TV+ di questa nuova stagione potrebbe cadere nel corso del 2027.

Slow Horses | Cosa Sappiamo della Serie

“Slow Horses” è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio.

Nella quinta stagione di “Slow Horses”, tutti si insospettiscono quando il nerd tecnologico Roddy Ho ha una nuova, affascinante fidanzata; quando una serie di eventi sempre più bizzarri si verificano in tutta la città, tocca agli Slow Horses capire come il tutto sia collegato. D’altronde, Lamb sa che nel mondo dello spionaggio valgono sempre le regole di Londra: coprirsi le spalle.

Il cast comprende la candidata all’Oscar® Kristin Scott Thomas, il candidato all’Emmy Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke e il candidato all’Oscar® Jonathan Pryce. La quinta stagione accoglierà anche la star di “Ted Lasso” Nick Mohammed come special guest star.

“Slow Horses” è stata celebrata come “senza dubbio la migliore serie di spionaggio vista in televisione“, “uno spy thriller epico“, “assolutamente brillante” e “dannatamente bello“. Le prime quattro stagioni complete di “Slow Horses”, ora disponibili in streaming su Apple TV+, hanno ottenuto un punteggio Certified Fresh, mentre due stagioni hanno ricevuto un rating del 100% su Rotten Tomatoes. La terza stagione ha ottenuto nove nomination ai Primetime Emmy Award, con una vittoria per “Outstanding Writing for A Drama Series”. Anche la sesta stagione dell’acclamato dramma spionistico è stata annunciata nel 2024.

La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films e adattata per la televisione da Will Smith. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith e Graham Yost sono i produttori esecutivi della serie. Saul Metzstein, che ha ottenuto una nomination agli Emmy per la regia di una serie drammatica per la terza stagione di “Slow Horses”, torna a dirigere la quinta stagione.

