Slow Horses 6: data d’uscita e prime foto dai nuovi episodi dello show Apple TV

Apple TV ha svelato in grande stile le prime immagini ufficiali e la data di debutto di Slow Horses 6, il sesto e attesissimo capitolo dello spy thriller campione d’incassi e vincitore di premi Emmy e BAFTA.

Composta da sei episodi ad altissima tensione, la nuova stagione farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il prossimo 16 settembre 2026 con il primo episodio, per poi proseguire con un rilascio a cadenza settimanale ogni mercoledì fino all’esplosivo finale di stagione previsto per il 21 ottobre. Al timone del dipartimento-discarica di Slough House ritroveremo ovviamente un immenso Sir Gary Oldman nei panni del trasandato, brillante e irascibile Jackson Lamb.

Slow Horses 6 la trama della nuova stagione e la caccia all’uomo di Diana Taverner

Le prime foto promozionali mostrano i protagonisti immersi in quella tipica atmosfera cupa e fumosa che ha decretato il successo planetario dello show, capace di collezionare punteggi record del 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. La trama di Slow Horses 6 sposterà l’asticella del pericolo ancora più in alto, mettendo i disfunzionali agenti di Jackson Lamb con le spalle al muro: la squadra si ritroverà infatti letteralmente in fuga e costretta a muoversi nell’ombra dopo che la glaciale Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) li avrà trascinati, volenti o nolenti, all’interno di un letale e spietato gioco di ritorsioni incrociate e vendette personali in cui la posta in gioco sarà fatalmente alta per la sicurezza della nazione.

La sceneggiatura di questo nuovo ciclo di puntate è stata adattata per il piccolo schermo da Gaby Chiappe, mentre la regia dell’intero blocco stagionale è stata affidata ad Adam Randall, pronto a valorizzare un cast stellare che vede il ritorno di Jack Lowden, Saskia Reeves, Jonathan Pryce e Hugo Weaving, oltre all’ingresso del giovane talento premio BAFTA Lenny Rush.

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Slow Horses 6 – Crediti Apple TV