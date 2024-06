Sky trasmetterà due serie Apple TV+ di successo

Nel giorno in cui Sky ha presentato la nuova line-up della prossima stagione televisiva arriva l’annuncio di un accordo con Apple TV+.

I due colossi dello streaming, infatti, hanno concluso un mini-accordo che consentirà a Sky Italia di trasmettere sui propri canali due serie di successo targate Apple, ossia “Lezioni di Chimica” con protagonista Brie Larson e “Slow Horses” con Gary Oldman.

Secondo gli accordi, Lezioni di Chimica sarà trasmesso sul canale Sky Series e Now a partire dal 3 luglio, mentre Slow Horses, da poco rinnovata per una quarta stagione, arriverà su Sky Atlantic e Now dal 25 luglio. L’accordo non preclude nuove collaborazioni in futuro.

Lezioni di Chimica, le note di produzione

La serie è ambientata nei primi anni ’50 e segue Elizabeth Zott (Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate – e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando – molto più che semplici ricette.

Al fianco di Brie Larson troviamo Lewis Pullman (“Top Gun: Maverick”, “Outer Range”), la vincitrice del NAACP Image Award Aja Naomi King (“Le regole del delitto perfetto”, “The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo”), Stephanie Koenig (“L’assistente di volo – The Flight Attendant”, “The Offer”), Kevin Sussman (“The Big Bang Theory”, “The Dropout”), Patrick Walker (“Gaslit”, “Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey”) e Thomas Mann (“Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers”, “Quel fantastico peggior anno della mia vita”).

“Lezioni di chimica” è prodotto per Apple TV+ dagli Apple Studios. Il sette volte candidato all’Emmy Lee Eisenberg (“WeCrashed”, “Little America”) è lo showrunner della serie. La candidata all’Oscar® Susannah Grant (“Unbelievable”, “Erin Brockovich – Forte come la verità”) è produttrice esecutiva insieme a Brie Larson, mentre Michael Costigan e Jason Bateman producono esecutivamente per conto di Aggregate Films. Sarah Adina Smith (“Hanna”, “Cercando Alaska”) è regista e produttrice esecutiva dei primi due episodi. Sono produttori esecutivi anche Natalie Sandy e Lee Eisenberg, per Piece of Work Entertainment, e Louise Shore.

Slow Horses, le note di produzione

Vincitore del premio come miglior serie drammatica in lingua inglese ai C21 International Drama Awards 2022, “Slow Horses” è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Nella terza stagione, una relazione romantica a Istanbul minaccia di svelare un segreto sepolto dell’MI5 a Londra. Quando Jackson Lamb e la sua squadra vengono trascinati nella lotta, si ritrovano coinvolti in una cospirazione che minaccia il futuro non solo di Slough House, ma dello stesso MI5.

Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio. Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all’Oscar® Kristin Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sofie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e il candidato all’Oscar® Jonathan Pryce. A loro si unisce Ṣọpẹ Dìrísù che nella terza stagione veste i panni di Sean Donovan, l’ex capo della sicurezza dell’ambasciata britannica a Istanbul, insieme a Katherine Waterston che interpreta Alison Dunn, un’agente dell’MI5 che scopre un oscuro segreto nel cuore dell’agenzia.

“Slow Horses” è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films e adattata per la televisione da Will Smith (“Veep – Vicepresidente incompetente”). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith Jane Robertson e Graham Yost sono i produttori esecutivi della serie. La regia della terza stagione è affidata a Saul Metzstein.

Dalla sua prima messa in onda, “Slow Horses” ha ricevuto nomination ai BAFTA Television Award, tra cui la prima per Gary Oldman come miglior attore protagonista, mentre il co-protagonista Jack Lowden ha ottenuto una nomination come miglior attore non protagonista. La serie ha ricevuto anche nomination ai BAFTA per il Miglior montaggio: Fiction (Katie Weiland); Miglior musica originale: Fiction (Daniel Pemberton e Mick Jagger); e Miglior sonoro: Fiction (Martin Jensen, Joe Beal, Duncan Price, Craig Butters, Sarah Elias e Andrew Sissons). Le prime due stagioni di “Slow Horses” sono disponibili in streaming su Apple TV+. Oltre all’imminente terza stagione, Apple TV+ ha già annunciato il rinnovo per la quarta stagione che sarà adattata dal quarto romanzo, “Spook Street”.

