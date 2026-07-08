Il cast dell’attesissimo thriller horror Skeletons si arricchisce di un nome leggendario del cinema americano. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, il vincitore del Golden Globe e dell’Emmy John Goodman è entrato a far parte del progetto firmato Sony Pictures. L’attore affiancherà la già annunciata protagonista premio Oscar Brie Larson in una pellicola che vede alla regia JT Mollner. Il cast dello show, che si preannuncia ricco di tensione, include già nomi del calibro di Kyle Gallner, Willa Fitzgerald, Ione Skye e Daithí Ó Haragáin.

La pellicola segna una doppia, felice reunion per John Goodman. L’attore ritrova infatti il produttore J.J. Abrams, con cui aveva già collaborato nello straordinario e claustrofobico 10 Cloverfield Lane, e torna a recitare al fianco di Brie Larson dopo aver condiviso il set in The Gambler e nel blockbuster Kong: Skull Island. Goodman, interprete di cult assoluti come Il grande Lebowski e Barton Fink, è attesissimo prossimamente nelle sale anche nel nuovo film Digger di Alejandro G. Iñárritu al fianco di Tom Cruise. La Sony si è aggiudicata i diritti di distribuzione mondiale del film durante l’ultimo European Film Market, e la produzione sarà curata dall’etichetta Infrared di FilmNation Entertainment, da Bad Robot di Abrams e da Assemble Media.

Skeletons trama e i primi dettagli sul creature horror di J.J. Abrams

La sceneggiatura iniziale del film è stata firmata da Brian Duffield, basandosi su un celebre racconto breve di Phillip Fracassi, per poi essere successivamente revisionata dal regista JT Mollner. La trama si propone come una rivisitazione in chiave moderna dei classici creature horror, i film incentrati su mostri e creature spaventose. Il racconto verrà vissuto interamente attraverso gli occhi e la prospettiva di un ragazzino che, a poco a poco, inizia a scoprire che i suoi amati genitori nascondono un segreto tanto inquietante quanto disturbante legato alla vera natura biologica della madre.

I dettagli sulla produzione confermano le grandi ambizioni dietro al progetto, che vede figurare la stessa Brie Larson e l’autore Phillip Fracassi tra i produttori esecutivi, insieme a Roy Lee e Steven Schneider.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Skeletons

Skeletons Regia: JT Mollner

JT Mollner Sceneggiatura: Brian Duffield, JT Mollner (Basato sul racconto di Phillip Fracassi)

Brian Duffield, JT Mollner (Basato sul racconto di Phillip Fracassi) Cast: Brie Larson, John Goodman, Kyle Gallner, Willa Fitzgerald, Ione Skye, Daithí Ó Haragáin

Brie Larson, John Goodman, Kyle Gallner, Willa Fitzgerald, Ione Skye, Daithí Ó Haragáin Produzione: Bad Robot Productions (J.J. Abrams), Infrared (FilmNation Entertainment), Assemble Media

Bad Robot Productions (J.J. Abrams), Infrared (FilmNation Entertainment), Assemble Media Distribuzione: Sony Pictures