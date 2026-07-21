Skeletons: il film horror di JT Mollner ha una data di uscita al cinema

Film Horror
Skeletons: il film horror di JT Mollner ha una data di uscita al cinema

Skeletons, il nuovo progetto horror targato Sony Pictures ha finalmente una data di uscita sul grande schermo.

Lo studio ha infatti annunciato che Skeletons, la nuova creatura cinematografica diretta da JT Mollner – acclamato regista dell’indie thriller rivelazione Strange Darling con Willa Fitzgerald e Kyle Gallner – debutterà nelle sale cinematografiche americane il 4 giugno 2027. A confermare la notizia è stato il the Hollywood Reporter.

Acquistato da Sony dopo un’agguerrita asta di mercato all’European Film Market battendo la concorrenza di colossi come Paramount, Warner Bros. e Neon, il film vanta un cast stellare che include la vincitrice dell’Oscar Brie Larson, Kyle Gallner, Willa Fitzgerald, John Goodman, Keith Carradine, Ione Skye e il giovane Daithí Ó Haragáin.

Un monster movie prodotto da JJ Abrams e tratto da Philip Fracassi

Tratto dal racconto breve Fail-Safe dell’autore horror Philip Fracassi, il film vede alla produzione un gigante del cinema d’intrattenimento come J.J. Abrams attraverso la sua Bad Robot. La sceneggiatura, inizialmente firmata da Brian Duffield, è stata successivamente rielaborata dallo stesso Mollner. La trama è incentrata sull’inquietante e complesso rapporto tra un giovane ragazzo e sua madre, la quale viene costretta e rinchiusa all’interno di una gabbia ogni singola notte per contenere una minaccia sconosciuta.

Le riprese del lungometraggio sono ufficialmente iniziate lo scorso mese, coronando il lungo e tortuoso percorso di adattamento dell’opera di Fracassi, opzionata inizialmente da Universal nel 2022 prima del definitivo passaggio di consegne a Sony.

Scheda Tecnica

  • Titolo originale: Skeletons
  • Regia: JT Mollner
  • Sceneggiatura: JT Mollner, Brian Duffield (basata sul racconto breve Fail-Safe di Philip Fracassi)
  • Cast: Brie Larson, Kyle Gallner, Daithí Ó Haragáin, Willa Fitzgerald, Ione Skye, John Goodman, Keith Carradine
  • Produzione: Bad Robot, Sony Pictures Entertainment
  • Produttori: J.J. Abrams
  • Data di uscita USA: 4 giugno 2027

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