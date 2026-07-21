Skeletons, il nuovo progetto horror targato Sony Pictures ha finalmente una data di uscita sul grande schermo.

Lo studio ha infatti annunciato che Skeletons, la nuova creatura cinematografica diretta da JT Mollner – acclamato regista dell’indie thriller rivelazione Strange Darling con Willa Fitzgerald e Kyle Gallner – debutterà nelle sale cinematografiche americane il 4 giugno 2027. A confermare la notizia è stato il the Hollywood Reporter.

Acquistato da Sony dopo un’agguerrita asta di mercato all’European Film Market battendo la concorrenza di colossi come Paramount, Warner Bros. e Neon, il film vanta un cast stellare che include la vincitrice dell’Oscar Brie Larson, Kyle Gallner, Willa Fitzgerald, John Goodman, Keith Carradine, Ione Skye e il giovane Daithí Ó Haragáin.

Un monster movie prodotto da JJ Abrams e tratto da Philip Fracassi

Tratto dal racconto breve Fail-Safe dell’autore horror Philip Fracassi, il film vede alla produzione un gigante del cinema d’intrattenimento come J.J. Abrams attraverso la sua Bad Robot. La sceneggiatura, inizialmente firmata da Brian Duffield, è stata successivamente rielaborata dallo stesso Mollner. La trama è incentrata sull’inquietante e complesso rapporto tra un giovane ragazzo e sua madre, la quale viene costretta e rinchiusa all’interno di una gabbia ogni singola notte per contenere una minaccia sconosciuta.

Le riprese del lungometraggio sono ufficialmente iniziate lo scorso mese, coronando il lungo e tortuoso percorso di adattamento dell’opera di Fracassi, opzionata inizialmente da Universal nel 2022 prima del definitivo passaggio di consegne a Sony.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Skeletons

Skeletons Regia: JT Mollner

JT Mollner Sceneggiatura: JT Mollner, Brian Duffield (basata sul racconto breve Fail-Safe di Philip Fracassi)

JT Mollner, Brian Duffield (basata sul racconto breve Fail-Safe di Philip Fracassi) Cast: Brie Larson, Kyle Gallner, Daithí Ó Haragáin, Willa Fitzgerald, Ione Skye, John Goodman, Keith Carradine

Brie Larson, Kyle Gallner, Daithí Ó Haragáin, Willa Fitzgerald, Ione Skye, John Goodman, Keith Carradine Produzione: Bad Robot, Sony Pictures Entertainment

Bad Robot, Sony Pictures Entertainment Produttori: J.J. Abrams

J.J. Abrams Data di uscita USA: 4 giugno 2027