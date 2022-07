La serie cult The Walking Dead sarà di scena al San Diego Comic-Con per presentare al pubblico presente gli ultimi episodi della stagione 11.

L’appuntamento con la mitica Hall H di San Diego è fissato per il 22 luglio prossimo, ma nell’attesa l’emittente AMC (via ComicBook) ha diffuso la sinossi ufficiale degli ultimi episodi che chiuderanno per sempre la celebre serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, la trovate qui di seguito:

“Negli episodi finali di The Walking Dead ci sono minacce che si nascondono ad ogni angolo, vive e morte, mentre ogni gruppo continua a essere coinvolto in situazioni incontrollabili. La pressione incombente sta portando verso il giorno del giudizio per tutti. La somma dei loro percorsi individuali li unirà o li dividerà per sempre?”

In attesa di ulteriori aggiornamenti da San Diego, ricordiamo che gli ultimi episodi di The Walking Dead 11 arriveranno in Italia attraverso Star all’interno di Disney+, e vedranno un cast formato da:

Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Princess), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton), e Jeffrey Dean Morgan (Negan).