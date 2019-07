Netflix ha rilasciato quest'oggi il teaser trailer relativo alla seconda stagione della serie tv Mindhunter, svelando tra l'altro la data di rilascio.

I nuovi episodi arriveranno sul catalogo del colosso dello streaming dal 16 agosto prossimo. Nel contempo Netflix ha diffuso anche la sinossi ufficiale della seconda stagione.

Gli agenti dell’FBI Holden Ford e Bill Tench tornano a esplorare la psiche di coloro che hanno compiuto l’impensabile. Con l’aiuto della psicologa Wendy Carr, applicano la loro rivoluzionaria analisi comportamentale alla caccia di famigerati serial killer.

Il creatore della serie è Joe Penhall (The Road), mentre David Fincher (Gone Girl, The Social Network, Zodiac), Joshua Donen (Gone Girl, The Quick and the Dead), Charlize Theron (Girlboss, Hatfields & McCoys) e Cean Chaffin (Gone Girl, Fight Club) sono i produttori esecutivi.

Nei nuovi episodi tornerà anche Anna Torv, affiancata da Cameron Britton, Joe Tuttle, Albert Jones, Stacey Roca, Michael Cerveris, Lauren Glazier e Sierra McClain. Tornano ovviamente i protagonisti della serie tv Jonathan Groff e Holt McCallany.

Mindhunter 2 approderà su Netflix dal 16 agosto 2019.