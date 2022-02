Simu Liu accanto a Margot Robbie nel film dedicato alla famosa Barbie

Reduce dal successo ottenuto con Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, l’attore Simu Liu è entrato a far parte del cast del film dedicato alla famosa bambola Barbie.

A confermare l’ingaggio dell’attore è stato in queste ore un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, in cui però non sono riportati indizi sul ruolo. Simu Liu si va quindi ad aggiungere ad un cast stellare finora formato da Margot Robbie e Ryan Gosling, rispettivamente nei panni di Barbie e Ken, e America Ferrara.

Come noto, il film sarà un prodotto targato Warner Bros, diretto da Greta Gerwig, con quest’ultima impegnata anche in cabina di sceneggiatura in compagnia di Noah Baumbach. Tra i produttori anche la Mattel Films, guidata dalla produttrice Robbie Brenner. La protagonista Margot Robbie sarà anche produttrice assieme a Tom Ackerley attraverso la sua LuckyChap Entertainment, anche David Heyman figura tra i produttori.