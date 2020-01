La simpatica canaglia è tornata, ecco il nuovo trailer di Peter Rabbit 2

Dopo la versione internazionale ieri, Sony Pictures ha diffuso oggi anche il trailer italiano di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga.

Come noto, il film approderà nelle nostre sale a partire dal 9 aprile. Trovate il trailer in fondo al nostro articolo.

Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga

Il film è stato diretto da Will Gluck, su una sceneggiatura firmata da Rob Lieber e lo stesso Will Gluck. Nel cast spazio per Domhnall Gleeson e Rose Byrne.

La Sinossi. PETER RABBIT ™ 2: UN BIRBANTE IN FUGA. L'amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 9 aprile 2020.

