La giovanissima attrice Simone Ashley è stata scelta per il ruolo da co-protagonista nella futura seconda stagione di Bridgerton, serie di successo su Netflix.

TvLine, che per prima ha postato la notizia, ha rivelato che il ruolo assegnato alla giovanissima Simone Ashley sarà quello di Kate Sharma (Sheffield, nei romanzi), personaggio che susciterà l’interesse di Anthony. Kate, che è una nuova arrivata, è descritta come “una londinese intelligente e testarda “che non tollera gli stupidi, Anthony incluso”.

Come oramai noto, la seconda stagione dovrebbe essere adattata dal secondo libro di Julia Quinn, intitolato “Il Visconte che mi amava”.

BRIDGERTON

PRODUZIONE: Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e arguta che celebra l’eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto. Lo show nasce come adattamento dei romanzi best seller di Julia Quinn, ed è stato creato da Chris Van Dusen e prodotto dalla Shondaland di Shonda Rhimes. CAST: Simone Ashley, Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains.

Prossimamente su Netflix.