Simon Pegg conferma il suo ritorno per Mission: Impossible 7

L'attore Simon Pegg tornerà presto ad indossare i panni Benji Dunn per Mission: Impossible 7.

Attraverso un'intervista registrata a fine anno, e solo ora portata alla luce, Simon Pegg ha confermato di avere ancora una missione da affrontare in compagnia di Ethan Hunt e company. A tal proposito, le dichiarazioni dell'attore sembrano rivolgersi ad uno solo dei due sequel in produzione, detto ciò, l'attore potrebbe aver parlato di "una missione" per il semplice motivo che i due sequel saranno girati contemporaneamente, per poi essere divisi in post-produzione.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 5 agosto 2022.