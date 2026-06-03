Apple TV ha svelato l’attesissimo trailer della terza stagione di Silo, l’acclamata serie di fantascienza basata sulla trilogia letteraria bestseller firmata da Hugh Howey. Lo show, creato dal vincitore dell’Emmy Graham Yost nel ruolo di showrunner, si prepara a tornare sul piccolo schermo con un nuovo ciclo di dieci episodi che promette di sconvolgere le certezze degli spettatori, alternando le vicende del presente a un’inedita linea temporale ambientata nel passato.

Il nuovo capitolo farà il suo debutto ufficiale su Apple TV il prossimo 3 luglio con la pubblicazione del primo episodio, seguito da un rilascio a cadenza settimanale ogni venerdì fino al finale di stagione programmato per il 4 settembre. Per ulteriori informazioni sui programmi Apple TV vi consiglia la lettura della nostra rubrica.

Amnesia, ribellioni e le origini del Silo nel nuovo capitolo sci-fi

La trama della terza stagione continua a seguire le complesse dinamiche della società distopica formata dagli ultimi 10.000 esseri umani rimasti sulla Terra, costretti a vivere in un gigantesco silo sotterraneo protettivo. Nel presente, la protagonista Juliette Nichols (interpretata da Rebecca Ferguson) riesce a sopravvivere alla drammatica “pulizia” forzata all’esterno, ma fa il suo ritorno nella struttura colpita da una profonda amnesia, proprio mentre la comunità tenta faticosamente di riprendersi da una violenta ribellione interna e si trova a dover fronteggiare una nuova, letale minaccia. Parallelamente, la narrazione farà un salto all’indietro di secoli per esplorare i “Tempi di Prima”: qui la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il membro del Congresso Daniel Keene (Ashley Zukerman) scopriranno una fitta cospirazione politica ed edilizia destinata a innescare una catena di eventi irreversibili.

La produzione ha già confermato il rinnovo dello show per una quarta e ultima stagione conclusiva, consolidando lo status dell’opera come una delle migliori e più appaganti serie televisive di fantascienza contemporanee. Il ricchissimo cast corale vede il ritorno di Common, Harriet Walter e Chinaza Uche, ai quali si uniscono le novità rappresentate da Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney e Matt Craven, oltre ai ritorni di Steve Zahn e Colin Hanks. La serie è una produzione di punta degli Apple Studios in collaborazione con AMC Studios.