La piattaforma ha svelato oggi le prime immagini e il teaser trailer ufficiale della terza stagione di Silo, l’acclamata serie sci-fi tratta dalla trilogia bestseller di Hugh Howey. Con un debutto fissato per il 3 luglio, i nuovi episodi promettono di espandere radicalmente l’universo narrativo, alternando la lotta per la sopravvivenza nel presente a un’inedita storia delle origini.

La nuova stagione, composta da 10 episodi, vedrà Rebecca Ferguson riprendere il ruolo di Juliette Nichols. Dopo essere sopravvissuta alla “pulizia” forzata nel finale della scorsa stagione, Juliette torna nel silo affetta da amnesia, proprio mentre la comunità cerca di riprendersi da una violenta ribellione. Ma la vera novità risiede nei flashback dei “Tempi di Prima“: la narrazione ci porterà indietro di secoli per scoprire come e perché è nata la società sotterranea, seguendo la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il membro del Congresso Daniel Keene (Ashley Zukerman) in una cospirazione dalle conseguenze irreversibili.

Silo stagione 3: nuovo cast per il capitolo che svela il passato

Oltre al ritorno dei volti storici come Common, Harriet Walter e Steve Zahn, la terza stagione accoglie nomi di rilievo che daranno corpo alla linea temporale del passato e alle nuove minacce del presente. Tra le new entry spiccano Laura Innes, Jessica Brown Findlay e Morven Christie, mentre è già stato confermato che la serie si concluderà ufficialmente con una quarta stagione già approvata.

Sotto la guida dello showrunner Graham Yost, Silo si conferma una delle produzioni di punta di Apple TV, lodata dalla critica per la sua capacità di costruire una tensione costante e un world-building impeccabile.

La terza stagione farà il suo debutto su Apple TV il 3 luglio con il primo episodio dei dieci totali, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 4 settembre.

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