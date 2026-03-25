New Line Cinema e Warner Bros. Pictures hanno annunciato un progetto senza precedenti per il futuro della saga tolkieniana: Stephen Colbert, celebre conduttore del Late Show, firmerà la sceneggiatura del nuovo film intitolato provvisoriamente The Lord of the Rings: Shadow of the Past.

Colbert, noto per essere uno dei massimi esperti mondiali dell’opera di J.R.R. Tolkien, inizierà a lavorare al progetto subito dopo l’addio al suo talk show previsto per il 21 maggio. La pellicola si concentrerà su capitoli della Compagnia dell’Anello mai trasposti sul grande schermo, in particolare l’incontro con i Tumulilande e il debutto cinematografico dell’iconico personaggio Tom Bombadil.

La storia sarà ambientata quattordici anni dopo la partenza di Frodo, con Sam, Merry e Pipino intenti a ripercorrere i primi passi della loro avventura, mentre la figlia di Sam, Elanor, indaga su un segreto sepolto che rischiò di far perdere la Guerra dell’Anello prima ancora del suo inizio.

In honor of Tolkien Reading Day and the destruction of the One Ring, we bring you a special announcement. pic.twitter.com/ufh9RLBIxO — Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026

Shadow of the Past: cast tecnico, sceneggiatura e l’uscita di The Hunt for Gollum

Il team creativo di questo nuovo capitolo vedrà Colbert collaborare con i pilastri della trilogia originale: Sir Peter Jackson, Dame Fran Walsh e Philippa Boyens. La sceneggiatura di The Lord of the Rings: Shadow of the Past sarà di fatto firmata da Colbert insieme a Boyens e Peter McGee, con Jackson e Walsh impegnati nella produzione esecutiva.

Questo annuncio si inserisce in una strategia di espansione del franchise che include anche The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis e previsto per il 17 dicembre 2027.

La produzione complessiva dei nuovi film targati Warner Bros. punta a espandere l’universo cinematografico che ha già incassato oltre 5.9 miliardi di dollari, mantenendo una fedeltà assoluta sia al canone letterario che all’estetica dei film originali. Il cast tecnico vedrà inoltre il ritorno dei team di Weta per gli effetti visivi, garantendo la continuità visiva con la Terra di Mezzo già amata dal pubblico globale.