Si lavora sul sequel dell'horror Scary stories to Tell in the Dark

Paramount Pictures e Entertainment One hanno avviato lo sviluppo di un sequel per Scary Stories to tell in the Dark, horror prodotto da Guillermo Del Toro lo scorso ottobre.

Tratto anch'esso dal bestseller di Alvin Schwartz, il sequel sarà ancora una volta scritto da Dan Hageman e Kevin Hageman, con André Øvredal riconfermato per la regia. Ed in effetti l'idea di riconfermare la stessa squadra creativa è assolutamente condivisibile, specialmente dopo i 105 milioni di dollari incassati nei Box Office di tutto il mondo.

Questa la sinossi del primo capitolo: Durante la notte di Halloween un gruppo di teenager è chiamato a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina della Pennsylvania.

Questo il cast: Zoe Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Austin Zajur, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint e Natalie Ganzhorn

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK 2

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da André Øvredal. La sceneggiatura è stata affidata a Dan Hageman e Kevin Hagema. Produrranno il film Paramount Pictures, Entertainment One e Guillermo Del Toro.

: Il film sarà diretto da André Øvredal. La sceneggiatura è stata affidata a Dan Hageman e Kevin Hagema. Produrranno il film Paramount Pictures, Entertainment One e Guillermo Del Toro. CAST : Non Definito.

: Non Definito. TRAMA : Il film è tratto dall’omonimo e terrificante bestseller di Alvin Schwartz, autore cult della narrativa horror, noto per la sua vasta produzione letteraria dedicata a opere che, tra miti, leggende e racconti di paura, esplorano gli aspetti folkloristici del popolo americano.

: Il film è tratto dall’omonimo e terrificante bestseller di Alvin Schwartz, autore cult della narrativa horror, noto per la sua vasta produzione letteraria dedicata a opere che, tra miti, leggende e racconti di paura, esplorano gli aspetti folkloristici del popolo americano. AL CINEMA: Non definito.