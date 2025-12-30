Apple TV ha appena rilasciato il trailer della terza stagione di “Shrinking”, la comedy acclamata che continua a conquistare pubblico e critica.

Creata dai vincitori dell’Emmy Bill Lawrence e Brett Goldstein insieme a Segel, la terza stagione debutterà su Apple TV il 28 gennaio 2026 con il primo episodio (speciale di un’ora), seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all’8 aprile.

Protagonisti assoluti Jason Segel (candidato agli Emmy) e Harrison Ford (vincitore di numerosi premi), affiancati da un cast stellare: Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, il candidato agli Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley.

Shrinking S2 | Il trailer

Altre informazioni su Shrinking

Shrinking segue le vicende del terapeuta Jimmy Laird (Jason Segel), che dopo un lutto personale decide di infrangere tutte le regole: dice ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa, ignorando etica e formazione professionale. Il risultato? Cambiamenti tumultuosi nelle vite di tutti… compresa la sua.

Oltre al cast principale, la stagione 3 vede il ritorno di guest star come Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders, con le new entry di lusso Jeff Daniels e il pluripremiato attivista Michael J. Fox (in un ruolo che promette emozioni forti, con un tocco di umorismo sul Parkinson).

La serie è prodotta per Apple TV da Warner Bros. Television (dove Lawrence e Goldstein hanno un accordo globale) e dalla Doozer Productions di Lawrence. I produttori esecutivi includono Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom, Brian Gallivan, Ashley Nicole Black e Bill Posley.

Le prime due stagioni di Shrinking sono già disponibili in streaming su Apple TV – perfette per un rewatch prima del ritorno!