Shrinking S3 | Le prime foto esclusive dalla serie Apple TV

Apple TV ha diffuso in rete le prime immagini esclusive della terza stagione di Shrinking, la serie acclamata di ritorno da gennaio 2026.

L’amata comedy, acclamata dalla critica e nominata agli Emmy, con protagonisti Jason Segel e Harrison Ford si prepara a tornare su Apple TV con la sua terza stagione a partire da gennaio 2026. Nell’attesa sono disponibili le prime foto ufficiali da poco diffuse dallo streamer.

Creata dai vincitori dell’Emmy Bill Lawrence e Brett Goldstein, insieme a Segel, la terza stagione di “Shrinking” farà il suo debutto su Apple TV il 28 gennaio 2026 con il primo episodio degli 11 totali, seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all’8 aprile.

Shrinking | Cosa Sappiamo della Serie

“Shrinking” segue le vicende di un terapeuta in lutto (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone… compresa la sua.

La serie segna il ritorno dei protagonisti Jason Segel e Harrison Ford insieme agli amati co-protagonisti Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, il candidato agli Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Oltre al cast storico, la terza stagione di “Shrinking” vede il ritorno delle guest star Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders, insieme alle new entry Jeff Daniels e il pluripremiato attivista Michael J. Fox.

La serie è prodotta per Apple TV+ da Warner Bros. Television, con cui Lawrence e Goldstein hanno un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom, Brian Gallivan, Ashley Nicole Black e Bill Posley sono i produttori esecutivi.

