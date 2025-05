Shrinking S3 | Michael J. Fox avrà un ruolo di guest star

Michael J. Fox ha ottenuto un ruolo da guest star nella terza stagione di Shrinking, la serie di successo targata Apple TV+.

Dal 2020 assente dai set cinematografici e televisivi a causa dei sintomi del morbo di Parkinson con cui convive da oltre 30 anni, l’attore Michael J. Fox sarà tra le guest star dei nuovi episodi – ora in produzione – della serie Apple. La sua ultima apparizione in televisione è avvenuta in “The Good Fight”, dove ha ripreso il ruolo dell’avvocato Louis Canning. Nessun dettaglio sull’entità del ruolo è stata al momento rivelata [Fonte: THR]

A tal proposito, va ricordato corso della prima stagione di Shrinking al personaggio interpretato da Harrison Ford “Paul Rhoades” è stato diagnosticato il Morbo di Parkinson. Questo lascia pensare che il ruolo assegnato a Fox potrebbe essere collegato alla malattia di Rhoades.

Shrinking | Cosa Sappiamo della Serie

“Shrinking” segue le vicende di un terapeuta in lutto (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone… compresa la sua.



Accanto a Jason Segel e Harrison Ford, nel cast della serie figurano anche la candidata agli Emmy Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Brett Goldstein è apparso come special guest star della seconda stagione. Dalla terza stagione anche Jeff Daniels, Michael J. Fox, Sherry Cola e Isabella Gomez.



La serie è prodotta per Apple TV+ da Warner Bros. Television, con cui Bill Lawrence e Brett Goldstein hanno un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom e Brian Gallivan sono i produttori esecutivi.



“Shrinking” segna la terza collaborazione tra Apple, Lawrence e Warner Bros. Television, dopo la serie di successo e pluripremiata agli Emmy “Ted Lasso” e “Bad Monkey”. La serie segna anche la seconda collaborazione tra Apple TV+ e Segel, dopo il suo ruolo da protagonista nel film Apple Original “Il cielo è ovunque”.