A ben sedici anni di distanza dall’ultima avventura sul grande schermo, l’orco più famoso della storia del cinema d’animazione si appresta a compiere il suo attesissimo ritorno. DreamWorks Animation e Universal Pictures ha rilasciato il primo scoppiettante teaser trailer di Shrek 5, offrendo al pubblico un assaggio del nuovo viaggio che vedrà coinvolti i protagonisti storici e la loro allargata famiglia.

Il film, annunciato originariamente via social nel 2024, arriverà ore nelle sale il prossimo 30 giugno 2027, interrompendo un digiuno che durava dal 2010, anno di uscita di Shrek e vissero felici e contenti. Sebbene i dettagli più fitti sulla trama complessiva rimangano ancora protetti da una spessa coltre di riservatezza, le prime immagini confermano che la stramba famiglia intraprenderà quella che Ciuchino definisce “un’altra travolgente avventura nella grande città”.

Zendaya entra nel cast vocale per guidare la nuova generazione di orchi

Dietro i microfoni della versione originale assisteremo alla reunion dei doppiatori storici: Mike Myers presterà nuovamente la voce a Shrek, Cameron Diaz tornerà nei panni della determinata Fiona ed Eddie Murphy doppierà l’inarrestabile Ciuchino. La vera novità risiede però nella nuova generazione di personaggi.

La star internazionale Zendaya si unisce al cast vocale nel ruolo della figlia adolescente di Shrek e Fiona, Felicia. I due scatenati figli maschi della coppia, Fergus e Farkle, saranno invece interpretati rispettivamente da Marcello Hernández (stella del Saturday Night Live) e da Skyler Gisondo (recentemente scelto per il nuovo Superman). Il trailer anticipa che il viaggio di famiglia prenderà rapidamente una piega disastrosa: l’intero gruppo – a eccezione del personaggio di Zendaya – finirà infatti rinchiuso in prigione, costretto a sopportare i logorroici ragli di Ciuchino. Non manca, infine, una fulminea e ironica frecciatina a Frozen, classico d’animazione della rivale Disney.

La regia di questo quinto capitolo è stata affidata a Walt Dohrn, veterano del franchise di Trolls che ha già lavorato alla saga di Shrek come sceneggiatore e Head of Story, affiancato dal co-regista Brad Ableson (Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo). La produzione vede invece il ritorno di Gina Shay insieme a Chris Meledandri, celebre CEO di Illumination reduce dal trionfo globale di Super Mario Bros. Il film.