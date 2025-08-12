Shrek 5 | L’atteso film animato spostato al 2027

Universal Pictures ha annunciato che l’uscita al cinema di Shrek 5 è stata spostata più avanti nel 2027.

Previsto inizialmente per una release natalizia (23 dicembre 2026), l’atteso ritorno di Shrek e Ciuchino al cinema è stato spostato ad una più congeniale finestra estiva (30 giugno 2027), la notizia è stata confermata quest’oggi all’interno di un nuovo articolo di Deadline. D’altro canto, l’estate è da sempre il periodo preferito per il franchise animato Shrek, tutti gli altri capitoli di fatto hanno esordito in finestre estive.

Universal Pictures ha inoltre anticipato l’uscita di un nuovo film evento targato Illumination Entertainment, a tal proposito si è passati dal dal 30 giugno al 16 aprile 2027.

Shrek 5 | Altre informazioni sul film animato

Il nuovo film Dreamworks Animation sarà diretto da Walt Dohrn e Conrad Vernon con Brad Ableson come co-regista. Gina Shay e Chris Meledandri invece produrranno. Dohrn (proveniente dal franchise Trolls) ha lavorato al secondo e terzo film di Shrek come sceneggiatore e disegnatore e come responsabile della sceneggiatura del quarto film. Dohrn ha anche doppiato il personaggio di Tremotino in Shrek e vissero felici e contenti.

I doppiatori dei film precedenti Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Fiona) saranno ovviamente di ritorno. La star Zendaya si unirà al cast.

Il franchise Shrek è stato lanciato nel 2001, ed è stato vincitore dell’Oscar per il Miglior Film d’animazione. Esso è incentrato su un orco di nome Shrek, che si innamora di Fiona, la principessa di Molto Molto Lontano che è stata maledetta, intrappolata nel corpo di un orco. Oltre ai film principali, sono stati realizzati anche due spin-off dedicati al Gatto con gli stivali, che hanno contribuito a far diventare il franchise il secondo più grande nella storia dell’animazione, con 2,9 miliardi di dollari incassati a livello globale.