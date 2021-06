Paramount+ perde i due showrunner della serie live-action Halo

La serie in live-action dedicata alla celebre saga videoludica Halo ha subito una importante battuta d’arresto, e questo nonostante sia entrata in fase di post-produzione.

Variety questa sera ha comunicato che Steven Kane e Kyle Killen hanno ufficialmente abbandonato i ruoli di co-showrunner della serie. La nota fonte ha specificato che in realtà Killen ha abbandonato il suo ruolo poco prima che la produzione della prima stagione iniziasse, lasciando pertanto il solo Kane collegato al processo creativo. Tale aggiornamento non dovrebbe creare problematiche particolari all’approdo su Paramount+ dei primi 10 episodi di Halo, ma di sicuro spingerà i produttori a cercare un nuovo showrunner per una ipotetica seconda stagione.

La prima stagione di Halo dovrebbe approdare su Paramount+ a partire dai primi mesi del 2022.

HALO

PRODUZIONE: In via di sviluppo dal lontano 2014, la serie tv Halo sarà co-prodotta da Showtime, con Microsoft/343Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg. In cabina di sceneggiatura, e nel ruolo di showrunner, ci sarà Kyle Killen e Steven Kane. La regia è stata affidata a Otto Bathurst. CAST: Pablo Schreiber è Master Chief. Natascha McElhone sarà la dottoressa Catherine, brillante creatrice dei supersoldati, e di Cortana, la più avanzata IA della storia (la voce sarà di Jen Taylor). Bokeem Woodbine sarà Soren-066, un soldato che entrerà in conflitto con il suo vecchio amico Master Chief. Shabana Azmi interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky. Bentley Kalu sarà Spartan Vannack-134, un supersoldato potenziato che assiste Master Chief. Natasha Culza sarà Spartan Riz-028, descritta come “una macchina da guerra”. Kate Kennedy sarà infine Spartan Kai-125, un altro supersoldato. Yerin Ha, interpreterà un nuovo personaggio di nome Quan Ah. DISTRIBUZIONE: Nei primi mesi del 2022 su Paramount+.

TRAMA: La serie sarà incentrata sulla celebre saga videoludica Halo. Essa sarà ncentrata su un epico conflitto, ambientato nel 26simo secolo, tra l’umanità e una razza aliena nota come Covenant.