Svelato il nome dello showrunner del reboot di Battlestar Galactica

Questa sera il network Peacock ha svelato il nome dello showrunner che si occuperà del già annunciato reboot di Battlestar Galactica.

Il nome dello sceneggiatore è quello di Michael Lesslie, a confermarlo un articolo proveniente dal solito Deadline. Il nuovo viaggio televisivo nell'universo Battlestar Galactica sarà prodotto, come noto, da Sam Esmail (Mr. Robot) in accordo con la Universal Content Productions, società che ha realizzato il filone televisivo andato in onda dal 2004 al 2009.

Michael Lesslie è noto per aver scritto le sceneggiature di The Little Drummer Girl, ma anche di film come Macbeth e Assassin’s Creed, entrambi interpretati da Michael Fassbender.

La serie originale è andata in onda su ABC dal 1978 al 1979, e aveva come proragonisti gli attori Richard Hatch, Dirk Benedict e Lorne Greene. Nel tempo sono stati realizzati romanzi, serie a fumetti, un gioco da tavolo e un videogame.