Shohreh Aghdashloo avrà un ruolo nel monster movie Renfield

Il cast del prossimo monster movie dal titolo Renfield ha abbracciato questa notte l’ingresso di Shohreh Aghdashloo, attrice di recente apparsa nella serie di successo The Expanse.

Premio Oscar nel 2004 per la sua interpretazione in “La casa di sabbia e nebbia“, l’attrice Shohreh Aghdashloo si è aggiudicata anche un Emmy nel 2009 per “Casa Saddam” per poi prestare il suo volto per uno dei ruoli principali nella serie di successo The Expanse (la recensione dell’ultima stagione). La conferma del suo ingaggio per Renfield è arrivata attraverso SuperHeroHype, ciononostante nessuno dettaglio sul ruolo è stato al momento rivelato.

RENFIELD

PRODUZIONE: Il film sarà diretto, come anticipato, da Chris McKay, mentre la sceneggiatura è stata da tempo firmata da Ryan Ridley. La trama del film è attualmente tenuta sotto chiave, ciò che è nota è l’ambientazione, ossia l’era moderna. Lo script originale del film è stato firmato da Robert Kirkman, qui anche in cabina di produzione con la Skybound Entertainment insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. CAST: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo.

Nel romanzo di Bram Stoker il famigerato Conte Dracula assoggetta un uomo caduto in disgrazia e rinchiuso in manicomio. Renfield, questo il suo nome, con la speranza di ottenere la vita eterna da Dracula si mette a completa disposizione del mostro, finendo tra l’altro per mangiare insetti e piccoli animaletti credendo di poter consumare la loro forza vitale.