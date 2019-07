Hollywood questa mattina si è risvegliata facendo i conti con la triste notizia della morte di Cameron Boyce, giovanissimo attore dell’universo Disney.

A confermare il decesso – causato da una crisi respiratoria – è stato un portavoce della famiglia. Cameron aveva soltanto 20 anni. Qui di seguito il contenuto del comunicato del portavoce:

Con il cuore a pezzi comunichiamo che stamattina Cameron ci ha lasciati. È morto nel sonno a causa di un attacco, risultato di un problema di salute per cui si stava curando. Il mondo ha perso una delle sue luci più splendenti, ma il suo spirito vivrà attraverso il ricordo della sua gentilezza da parte di tutti quanti l’hanno conosciuto e l’hanno amato. Siamo inconsolabili e chiediamo di vivere nel più assoluto riserbo questo momento di profondo dolore per la perdita di un amato figlio e fratello

Cameron Boyce aveva iniziato la carriera nel mondo del cinema a soli 9 anni, in quell’occasione recitò in Riflessi di Paura. A 11 anni era apparso in Un Weekend da Bamboccioni, prima di trovare la notorietà prima con la serie tv Jessie e successivamente nella serie di film Disney’s Descendants.

Con un futuro radioso nel mondo della cinematografia hollywoodiana, Cameron Boyce era già molto attivo nel mondo della beneficenza Pioneering Spirit Award al Thirst Gala dello scorso anno per aver raccolto 30.000 dollari per la costruzione di pozzi per l’acqua potabile in Africa.