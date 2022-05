Shining Vale: annunciata la seconda stagione su STARZPLAY

Shining Vale, la serie horror comedy con Courteney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino, é stata rinnovata per una seconda stagione da 8 episodi che saranno trasmessi su STRAZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ.

“Shining Vale è estremamente divertente e allo stesso tempo un bellissimo ritratto tridimensionale del matrimonio, della genitorialità adolescenziale e della maternità“, ha affermato Kathryn Busby, Presidente Original Programming STARZ. “Siamo entusiasti di offrire agli spettatori un’altra stagione di questa miscela tra horror e commedia da applausi“.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Jeff, Sharon, Courteney, Greg, Mira e tutto il cast per una seconda stagione di Shining Vale. Nella prima stagione, sia i fan che i critici si sono innamorati di questa commedia inquietante. È un progetto speciale che bilancia l’inquietudine con le risate, il tutto adottando un approccio nuovo ad argomenti che fanno presa in particolare con il pubblico femminile come l’invecchiamento, gli ideali femminili, la menopausa e le malattie mentali”. Kathryn Quote

“Dopo l’incredibile reazione dei fan alla prima stagione, Sharon ed io non vediamo l’ora di raccontare i prossimi otto capitoli della nostra storia. Attendo con impazienza la sfida di alzare ulteriormente l’asticella. Ma possiamo fare qualsiasi cosa; dopo tutto ‘Siamo i Phelps!’” ha affermato Jeff Astrof, co-creatore, produttore esecutivo e showrunner.

Shining Vale: cosa succede nella prima stagione

Nella prima stagione Pat e Terry Phelps incassano i risparmi di una vita e si trasferiscono da un angusto appartamento di Brooklyn a un’antica dimora vittoriana nel Connecticut, come ultimo disperato tentativo di salvare il loro matrimonio dopo la torrida relazione di Pat con il tuttofare. I figli Gaynor e Jake sono arrabbiata e imbronciati come solo gli adolescenti sanno essere. Terry cerca di tenere unita la famiglia, ma viene respinto e Pat sta perdendo il controllo sia dei figli che di sé stessa. L’acquisto di una casa gigante per un prezzo modesto era sembrato un ottimo affare sulla carta, ma Pat sente che qualcosa non torna. Le porte sbattono, il piano suona da solo e quando una donna dagli abiti antichi sembra librarsi fuori dalla finestra, Pat crede davvero di impazzire. Ogni famiglia ha i suoi demoni, ma per i Phelps potrebbero essere reali.

La prima stagione di Shining Vale è attualmente disponibile in streaming su STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone e sull’app STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Shining Vale è prodotta da Jeff Astrof di Other Shoe Productions, Sharon Horgan e Clelia Mountford (Motherland, This Way Up) di Merman, Aaron Kaplan (The Chi, The Neighbourhood) e Dana Honor (A Million Little Things, The Unicorn) di Kapital Entertainment. Courteney Cox è anche produttrice. Jeff Astrof ha scritto la sceneggiatura dell’episodio pilota, tratto da una storia di Horgan & Astrof. La serie è prodotta da Warner Bros.Television e Lionsgate Television in associazione con Other Shoe Productions, Merman e Kapital Entertainment.

Oltre a Courteney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino, nella serie troviamo anche Gus Birney (Dickinson), Merrin Dungey (Big Little Lies, The Resident), Dylan Gage (PEN15), con la partecipazione di Judith Light (Impeachment: American Crime Story) e Sherilyn Fenn (Twin Peaks).