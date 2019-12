Il cast dei due prossimi Mission: Impossible (il settimo e l'ottavo) potrà contare anche sulla presenza di Shea Whigham.

A confermare l'ingaggio del celebre caratterista hollywoodiano è stato il regista Christopher McQuarrie. Così come accaduto per le altre new entries del cast, il regista ha dato la notizia attraverso un post social. Di recente Whigham si è fatto apprezzare nel cinecomic Joker, ma anche in Vice – L’Uomo nell’Ombra. Non è noto il ruolo assegnato.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Nel cast Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham.

Il film sarà distribuito negli Usa dal 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Nel cast Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham.

Il film sarà distribuito negli Usa dal 5 agosto 2022.