L’attore di Star Trek “Shazad Latif” sarà Nemo in Nautilus della Disney

Shazad Latif, noto anche per aver interpretato il tenente Ash Tyle/Voq in Star Trek: Discovey, sarà Nemo in Nautilus, il prossimo Live Action della Disney ispirato all’opera letteraria classica 20.000 leghe sotto i mari scritta da Jules Verne nel 1869.

La nuova serie racconterà le avventure di Nemo, un enigmatico principe indiano, il quale si impadronisce di un sottomarino della Compagnia delle Indie Orientali e parte per i mari alla ricerca di fantastiche avventure nelle profondità dell’oceano.

L’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo Live Action Disney, che nella sua prima stagione dovrebbe essere composto di un totale di 10 episodi, è previsto entro il prossimo mese in Australia. La produzione di Nautilus è a carico di Seven Stories e Moonriver TV. Al timone della regia troviamo Michael Matthews, mentre la sceneggiatura è a cura di James Dormer, il quale funge anche da Produttore Esecutivo.

Il personaggio di Nemo, in Nautilus interpretato da Shazad Latif, e il romanzo di Jules Verne hanno ispirato negli ultimi 100 anni moltissime produzioni, sia cinematografiche, che televisive e teatrali, nonché fumetti, grafic novel e animazioni. Ricordiamo per l’occasione 20.000 leghe sotto i mari, il film del 1954 diretto Richard Fleischer e prodotto dalla Walt Disney, vincitore di due oscar per la migliore direzione artistica ed effetti speciali.

