Sharon Stone in trattative per dare volto al villain di Blue Beetle

L’attrice Sharon Stone è entrata in trattativa per interpretare il ruolo da villain in Blue Beetle, il cinecomic DC da tempo destinato a HBO Max.

SuperHeroHype ha riferito che la Warner Bros ha scelto Sharon Stone per dare volto a Victoria Kord, il villain della pellicola. Sebbene il personaggio sia da considerare originariamente creato ad hoc solo per il film, il cognome “Kord” potrebbe suggerire ai fan un legame con Ted Kord, il secondo personaggio nei fumetti che ha vestito i panni di Blue Beetle. In passato la Stone ha rivestito i panni di un villain DC nel film Catwoman.

Gareth Dunnet-Alcocer ha scritto la sceneggiatura di Blue Beetle, mentre Angel Manuel Soto è attualmente collegato al ruolo di regista. La produzione inizierà probabilmente il prossimo anno. Il ruolo da protagonista è stato affidato a Xolo Maridueña, mentre Bruna Marquezine interpreterà la sua fidanzata, nel cast anche George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Belissa Escobedo.

Blue Beetle è un personaggio creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner nel 1940. Il protagonista del film HBO Max sarà Jamie Reyes, terza incarnazione del celebre supereroe DC. Jamie è un normale adolescente di El Paso, in Texas, ma l’incontro con uno scarabeo alieno lo trasforma in un eroe in armatura. Lo scarabeo ha consapevolezza di sé e comunica con la mente di Jamie dopo essersi attaccato al suo corpo. Quando è completamente corazzato, Blue Beetle ha una maggiore velocità e forza, così come il volo e anche la capacità di invocare altre armi se necessario.