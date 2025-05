Sgt. Rock | Sospesa la produzione del nuovo film DCU

Sgt. Rock, uno dei prossimi capitoli dell’immenso franchise DCU voluto da Peter Safran e James Gunn, potrebbe non trovare posto nell’agenda di produzione 2025.

Secondo Deadline, infatti, pare che Warner Bros. Pictures e DC Studios abbiano deciso di rimandare la produzione del film di Luca Guadagnino a data da stabilire. La fonte ha spiegato che le riprese di Sgt. Rock avrebbero dovuto partire questa estate, e che le tempistiche si sarebbero protratte a tal punto che la deadline per il via alla produzione sarebbe diventata insostenibile.

Nel report si evince, inoltre, che il rinvio della produzione al periodo autunno/inverno non rientrerebbe nei piani di DC Studios a causa delle difficoltà potenziali nel girare in condizioni di tempo avverso un film che ambientato per la maggior parte del tempo in spazi aperti. Da qui la decisione di sospendere la produzione.

La notizia è chiaramente in attesa di conferma da parte di DC Studios/Warner Bros. Pictures.

Sgt. Rock | Cosa Sappiamo

Il film sarà diretto da Luca Guadagnino, con Colin Farrell scelto per il volto del protagonista. Il via libera è arrivato nei primi mesi del 2025 attraverso un budget di 65 milioni di dollari. Tra gli altri attori presenti nel cast in costruzione David Jonsson (star di Alien: Romulus) e Mike Faist (Challengers).

Il fumetto originale Sgt. Rock racconta le avventure del sergente Franklin John Rock durante la Seconda Guerra Mondiale. Il personaggio è stato creato da Robert Kanigher e Joe Kubert, ed ha debuttato per la prima volta nel numero DC del 1959 “Our Army at War” come soldato di fanteria della Seconda Guerra Mondiale. Il personaggio ha acquisito notorietà nel 1977, quando gli è stata dedicata una serie a fumetti durata fino al 1988.