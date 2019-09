20th Century Fox Italia ha rilasciato oggi il nuovo emozionante trailer italiano di Le Mans '66 - La Grande Sfida.

Col nuovo trailer, la Fox ha anche diffuso la sinossi ufficiale, specificando allo stesso tempo che il film approderà nelle nostre sale dal prossimo autunno. Ecco la sinossi:

La pellicola si basa sull'incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell'intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l'interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.