Settlers: Colonia Marziana | Recensione del film Prime video

Abbiamo visto Settlers – Colonia Marziana (Settlers), il film indipendente di fantascienza ambientato su Marte, già disponibile in abbonamento su Prime Video. Questa la nostra recensione.

Settlers – Colonia Marziana è stato scritto e diretto da Wyatt Rockefeller. Nel cast, Sofia Boutella (Ilsa), Ismael Cruz Cordova (Jerry), Brooklynn Prince (la piccola Remmy), Nell Tiger Free (la giovane Remmy) e Jonny Lee Miller (Reza). Il film è co-prodotto da Julie Fabrizio per Jericho Motion Pictures, Joshua Horsfield per Intake Films e Johan Kruger per Brittle Star Pictures. Ben Pugh funge invece da produttore esecutivo. Settlers è stato girato al confine remoto tra Sud Africa e Namibia.

La trama segue una famiglia di coloni terrestri che vive in un avamposto isolato su Marte. La loro è una vita semplice dedita all’agricoltura ma con scarsi raccolti. La loro routine quotidiana e di sopravvivenza viene interrotta da un uomo minaccioso che rivendica la proprietà del loro insediamento. Questo incontro scatenerà una serie di eventi estremamente drammatici.

Settlers – Colonia Marziana | visavamente stupefacente

Nonostante un budgett non certo da blockbuster, Settlers è visivamente stupefacente. Il direttore della fotografia Willie Nel è impeccabile, i paesaggi marziani sono estremamente verosimili, questo grazie anche a una natura arida – quella del Sud Africa – che facilmente si presta a tali ambientazioni. Purtroppo la bellezza della fotografia e la splendida scenografia non compensano una sceneggiatura confusa, un ritmo altalenante principalmente lento, tempi estremamente dilatati e una regia non certo brillante.

Il plot del film è diviso in tre capitoli, ciascuno dei quali è incardinato in una determinata fase della vita della famiglia, e dedicato al “personaggio chiave” di turno per la vita di Renny. Purtroppo il regista/sceneggiatore non ha dedicato troppa attenzione ad una esposizione che, a dire il vero, meritava di essere più compiuta e più esplicita. La conseguenza, purtroppo negativa, è quella della perdita di attenzione da parte dello spettatore che, man mano che la narrazione avanza, riesce a cogliere solo piccoli frammenti di retroscena, i quali non sono però sufficienti a dare un senso compiuto ai vari punti lasciati in sospeso e/o poco espressi.

Gli attori messi in gioco, nonostante non abbiano goduto di una particolare attenzione da parte del regista, riescono in maniera soddisfacente a gestire i loro ruoli. In particolare Brooklynn Prince e Nell Tiger Free, rispettivamente la piccola e la più adulta Remmy, sono le stelle che brillano maggiormente.

Settlers – Colonia Marziana | in conclusione

Realizzato nel 2021, periodo ancora pesantemente compromesso dal coronavirus, il film sembra voler raccontare in chiave metaforica l’isolamento e l’alienazione che ciascuno di noi ha purtroppo vissuto. Ma al di là della tormentata metafora distopica, Settlers – Colonia Marziana non ha molto altro da raccontare, soffermandosi su una miriade di scene in cui sembra possa succedere qualcosa da un momento all’altro, ma che in realtà non succede nulla… o quasi.

Probabilmente ricorderemo il lavoro di Wyatt Rockefeller solamente per una amientazione e una fotografia eccelse.