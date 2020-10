Seth Grahame-Smith showrunner di Green Lantern, la nuova serie HBO Max

HBO Max ha ufficialmente ordinato la serie tv Green Lantern, incentrata sul celebre fumetto DC Comics. Nel ruolo di showrunner Seth Grahame-Smith.

Da tempo annunciata come nuovo progetto televisivo della Berlanti Productions, la stessa che ha creato il più famoso Arrowverse per The CW, la serie Green Lantern conterà su 10 episodi di un’ora circa. In cabina sceneggiativa Seth Grahame-Smith, come detto showrunner della serie tv, ma anche Marc Guggenheim, altro veterano dell’universo DC in tv.

Curiosamente Grahame-Smith è stato co-sceneggiatore del Green Lantern approdato al cinema con Ryan Reynolds nel 2011, film va ricordato distrutto dalla critica. Per un breve periodo, inoltre, è stato regista del Flash movie, ora nelle mani di Andy Muschietti.

La storia sarà incentrata sulle avventure di numerose lanterne, inclusi Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott — la prima Lanterna Verde terrestre che, come nei fumetti, sarà un uomo gay – e altre ancora. Vedremo personaggi come Sinestro e Kilowog, ma anche nuovi eroi mai visti prima.

Non resta che attendere nuovi dettagli in merito.