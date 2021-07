Dai set LEGO uno sguardo al nuovo costume in Spider-Man: No Way Home?

I celebri set LEGO talvolta possono essere importanti punti di riferimento per quanto riguarda le novità dell’universo cinematografico Marvel, ed in particolare quando si parla di Spider-Man.

Cercando di prendere con le dovute attenzioni la notizia che rimbalza in rete da ore, è possibile stamane dare un primissimo sguardo ad uno dei costumi che il celebre Arrampicamuri della Marvel dovrebbe vestire nel prossimo Spider-Man: No Way Home. La linea del costume è in effetti in linea con alcuni leak che girano in rete da alcuni giorni, gli stylists Marvel, a tal proposito, avrebbero miscelato sapientemente lo stile di due dei costumi utilizzati in Spider-Man: Far From Home per crearne uno tutto nuovo, e molto più in linea con i gusti dei fan del famoso supereroe.

La potenziale notizia, inoltre, potrebbe trovare parziale riscontro dal fatto che il set LEGO in questione prende il nome di Spider-Man at the Sanctum Workshop, e quindi con chiaro riferimento al fatto che Spider-Man: No Way Out sarà strettamente collegato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

Another look at Spider-Man’s new suit in #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/9DnjtXHhZM — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) July 1, 2021

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.