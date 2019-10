Abbiamo visto Serpente a sonagli, il thriller prodotto e distribuito da Netflix. Questa è la nostra recensione.

Diretto da Zak Hilditich, già sceneggiatore e regista per Netflix del film tratto dal racconto di Stephen King “1922”, “Serpente a sonagli” è un thriller/horror atipico distribuito tramite la sopracitata piattaforma di streaming a partire dal 25 Ottobre 2019.

La pellicola, ambientata in Texas, racconta la vicenda di una madre e del suo disperato tentativo di salvare la vita della figlia dal morso di un serpente a sonagli. A seguito di questo evento la donna si ritroverà indebitata nei confronti di un’entità sovrumana che, in cambio del salvataggio della vita della bambina, esigerà in cambio l’anima di un essere umano.

Come già detto, Serpente a sonagli si propone come un thriller/horror non canonico, almeno non per quelle che possiamo considerare le consuetudini del cinema d’orrore e di suspense contemporaneo, data la sua ambientazione bizzarramente diurna e ad una certa cifra stilistica che lo avvicina maggiormente al cinema di paura degli anni ’80 piuttosto che a quello a cui gli spettatori odierni sono maggiormente abituati. La scelta di lasciare da parte la logica, a favore della suggestione, potrebbe lasciare, infatti, spiazzata una parte del pubblico eppure, secondo il parere di chi scrive, si rivela nella fattispecie un’operazione in parte riuscita.

La narrazione scorre in maniera fluida e, seppur non avallata da una sceneggiatura in realtà poco attenta ai personaggi e piuttosto essenziale, risulta godibile grazie alla costruzione di un climax che in alcuni momenti, aiutato dall’accompagnamento di una buona colonna musicale, risulta riuscito e suggestivo.

Ci troviamo di fronte ad una pellicola non certo priva di imperfezioni e di ingenuità, ma che, e vista per quello che è, ossia un film di puro intrattenimento senza troppe pretese, può suggestionare e intrattenere lasciando allo spettatore quantomeno la sensazione di non essere di fronte ad un’opera che sa di “già visto”, e per il cinema horror moderno è già qualcosa.

