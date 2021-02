La serie tv The Twilight Zone è stata cancellata da CBS All Access

Il reboot televisivo della serie tv The Twilight Zone (Ai Confini della Realtà) è stato cancellato da CBS All Access.

L’annuncio è arrivato ieri durante la presentazione del listino futuro di Paramount+ (la nuova casa di CBS All Access), in cui non si è fatta menzione di una terza stagione per The Twilight Zone. Il nuovo show ha ottenuto due stagioni prodotte da Jordan Peele, il cui contributo è servito a proporre la magia di un franchise così amato ad una nuova generazione.

The Twilight Zone è stato prodotto da Jordan Peele. Tra le case di produzione dietro il progetto, la CBS Television Studios, la Monkeypaw Productions di Peele e la Genre Films di Simon Kinberg.

Nel cast delle due stagioni Kylie Bunbury, Sky Ferreira, Topher Grace, David Krumholtz, Thomas Lennon, Natalie Martinez, Gretchen Mol, Paula Newsome, Jurnee Smollett-Bell e Damon Wayans Jr, Joel McHale, Brandon Jay McLaren, Morena Baccarin, Colman Domingo, Chris Meloni