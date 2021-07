La serie tv Snowpiercer ha ottenuto il rinnovo per la quarta stagione

Una buona notizia per i fan della serie tv Snowpiercer: lo show prodotto da TNT ha ottenuto il rinnovo per la quarta stagione.

La notizia è stata confermata alcune ore fa da un video ufficiale apparso in rete, in cui è possibile ammirare Daveed Diggs sul set dello show. Il rinnovo, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivato già lo scorso giugno. Trovate il video in fondo alla pagina.

SNOWPIERCER

PRODUZIONE: Lo showrunner dello show sarà Grame Manson, in cabina di produzione ci saranno i Tomorrow Studios, Becky Clements e i produttori del film originale, Bong Joon-ho, Park Chan-wook e Lee Tae-hun. La regia dell’episodio pilota sarà di Scott Derrickson, mentre i re-shoot sono stati affidati a James Hawes. CAST: Jennifer Connelly, Steve Ogg, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Jaylin Fletcher. Dalla seconda stagione anche Sean Bean. DISTRIBUZIONE: La terza stagione sarà prossimamente su TNT. La quarta stagione è stata già confermata.

TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE: Alla fine della prima stagione i sopravvissuti alla rivoluzione stanno cercando di raccogliere i pezzi e mantenere una fragile pace tra le classi ormai unite mentre Layton è emerso come leader del treno. Avendo scoperto che il signor Wilford è vivo e diretto su un treno rivale, Melanie rischia di uscire per impedirgli di invadere lo Snowpiercer. Mentre è là fuori, viene rivelato che Alexandra, la figlia di Melanie che pensava fosse morta, è viva ed è diventata la protetta di Wilford. Nella seconda stagione una lotta di potere completamente nuova mergerà, causando una pericolosa spaccatura tra le persone che saranno combattute tra la loro lealtà a Layton e il signor Wilford, che ha un nuovo treno, una nuova tecnologia e un piano che fa pensare tutti quanti. Mentre Layton combatte Wilford per l’anima dello Snowpiercer, Melanie guida la carica in una nuova scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.