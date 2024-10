La serie tv Slow Horses andrà avanti con una sesta stagione

Apple TV+ ha rinnovato in forte anticipo la serie tv di successo Slow Horses che, a questo punto potrà contare su ben due stagioni oltre quella da poco conclusa.

Con l’ultimo episodio della quarta stagione rilasciato solo lo scorso 9 ottobre, lo show ispirato alla serie di romanzi Slough House di Mick Herron ha ottenuto il rinnovo per una sesta stagione (quello per la quinta era già stato annunciato all’inizio del 2024), ad annunciarlo Jay Hunt, direttore creativo per l’Europa di Apple TV+, attraverso una dichiarazione rilasciata al the Hollywood Reporter.

Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato di Slow Horses e sono felice che Gary Oldman guiderà questo cast costellato di star in un’altra avventura pungente e ricca di azione.

Slow Horses ha ottenuto le sue prime nomination agli Emmy’s quest’anno grazie alla sua terza stagione, portando a casa il premio per la Miglior Sceneggiatura Drammatica, premio andato allo scrittore Will Smith (qui tutti i vincitori).

Slow Horses e le note di produzione

Slow Horses è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. La quarta stagione si apre con un attentato che fa esplodere i segreti personali, scuotendo le già instabili fondamenta di Slough House.

Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio. Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all’Oscar® Kristin Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e il candidato all’Oscar® Jonathan Pryce. Il vincitore del SAG Hugo Weaving, la vincitrice del BAFTA Joanna Scanlan, la vincitrice dell’IFTA Ruth Bradley, Tom Brooke e James Callis si uniscono a “Slow Horses” nella quarta stagione.

Slow Horses è prodotto per Apple TV+ da See-Saw Films e adattato per la televisione da Will Smith (“Veep – Vicepresidente incompetente”). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Jane Robertson, Julian Stevens, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Graham Yost e Will Smith sono i produttori esecutivi della serie. La quarta stagione è diretta da Adam Randall.

Le prime quattro stagioni di Slow Horses, che hanno tutte il punteggio Certified Fresh su Rotten Tomatoes, sono attualmente disponibili in streaming globale su Apple TV+.

